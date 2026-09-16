Ушла из жизни звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова

На 71-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова, получившая широкую известность благодаря роли младшего сержанта Вари Синичкиной в легендарном фильме «Место встречи изменить нельзя». Об этом сообщает пресс-служба петербургского Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Представители культурного учреждения выразили глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни актрисы. Пресс-служба отметила ее редкий талант, интеллект и благородную красоту.

За годы карьеры Данилова исполнила десятки ярких ролей на сцене и в кино. Среди них были Настасья Филипповна в «Идиоте» и императрица Екатерина в «Шуте Балакиреве».

Последней сценической работой артистки в Театре имени Комиссаржевской стала роль Иды в спектакле «С тобой и без тебя». Данилова умерла 8 сентября. Ей было 70 лет.

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