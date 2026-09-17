Пряник и мочалка: что подарил глава Обнинска пловчихе за бронзу на ЧЕ

Глава Обнинска Стефан Перевалов подарил пряник и мочалку пловчихе Алине Гайфутдиновой, завоевавшей три бронзовые медали на чемпионате Европы в Париже.

В четверг градоначальник встретился со спортсменкой из Калужской области. Перевалов поздравил Алину и поблагодарил за достойное выступление на международной арене, а затем торжественно вручил подарок.

В подарочном пакете Гайфутдинова нашла умную колонку, мочалку, средство для чистки труб, капсулы для стирки и несколько чистящих средств.

«На самом деле очень круто, что это не просто конфеты. Я получила то, за чем реально пошла бы в магазин. Спасибо большое, Обнинск, я тебя обожаю!» — заявила Гайфутдинова на видео в своем Telegram-канале.

При этом бронзовый призер чемпионата Европы добавила, что говорит без иронии, так как подарки ей действительно понравились.

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