В Москве отреставрировали арку Главного входа парка Горького

В Парке Горького завершили реставрацию арки Главного входа — объекта культурного наследия регионального значения. Специалисты вернули ей выразительный облик, а рядом появилось новое благоустроенное пространство, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Масштабное благоустройство Парка Горького началось в 2024 году. Цель — сохранить историческое своеобразие, но сделать территорию более современной и удобной для отдыха. Работы на арке уже завершены: отреставрированы фасад и кровля, двери и ограждения смотровой площадки, добавлена подсветка.

Рядом с аркой появилось благоустроенное пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха. Высажено более 15 тысяч многолетних цветущих растений, в том числе розы, гортензии и хвойные культуры. Также установлены арт-объекты.

До конца года планируют закончить реставрацию исторической ограды Парка Горького, которая составляет единый архитектурный ансамбль с аркой. Тогда же для посетителей откроют парадный вход.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.