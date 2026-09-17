Заставили встать на колени: подростки толпой избили школьницу за «электронку»
В поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области толпа подростков избила школьницу за украденную электронную сигарету, сообщила директор лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Она отметила, что пострадавшей девочке толпа угрожала убийством и заставила извиняться на коленях.
«Все действия подростки снимали на видео, которые опубликовали в соцсетях», — подчеркнула Мизулина.
По ее словам, мама пострадавшей заявляет, что компания не в первый раз нападает на сверстников. Однако им все сходит с рук.
Мизулина планирует направить данные материалы в СК с просьбой организовать проверку.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.