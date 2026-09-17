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Заставили встать на колени: подростки толпой избили школьницу за «электронку»

В поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области толпа подростков избила школьницу за украденную электронную сигарету, сообщила директор лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Она отметила, что пострадавшей девочке толпа угрожала убийством и заставила извиняться на коленях.

«Все действия подростки снимали на видео, которые опубликовали в соцсетях», — подчеркнула Мизулина.

По ее словам, мама пострадавшей заявляет, что компания не в первый раз нападает на сверстников. Однако им все сходит с рук.

Мизулина планирует направить данные материалы в СК с просьбой организовать проверку.

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