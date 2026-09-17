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Врачи вернули слух нижегородке после падения с электросамоката

Здравоохранение

Нижегородские оториноларингологи восстановили слух девушке, почти оглохшей после падения с электросамоката, сообщает ИА «Время Н».

Девушка упала с электросамоката во время поездки по Нижневолжской набережной. Она серьезно повредила слуховой анализатор и почти полностью потеряла слух.

«Спасти ситуацию смогли оториноларингологи ПОМЦ ФМБА России: пациентке выполнена высокотехнологичная операция — двусторонняя кохлеарная имплантация. Хирургический этап уже позади, но предстоит еще курс слухоречевой реабилитации для полного восстановления», — сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

По его словам, помощь пациентке оказали бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

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