Дочь Бориса Немцова Жанну объявили в международный розыск

Дочь убитого политика Бориса Немцова объявили в международный розыск по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщает РИА Новости .

В суде рассматривалась апелляционная жалоба защиты на заочный арест журналистки.

«Немцова Жанна Борисовна объявлена в международный розыск», — зачитала судья на заседании.

31 июля Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Жанну Немцову на два месяца с момента задержания. Дочь оппозиционера обвиняется по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной в РФ иностранной или международной организации). Сторона защиты обжаловала решение суда.

Политика Бориса Немцова убили вечером 27 февраля 2015 года на Москворецком мосту. Убийца выстрелил в оппозиционера шесть раз. Похороны политика состоялись прямо в 87-й день рождения его матери — 3 марта.

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