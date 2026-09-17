Длительное прослушивание музыки на высокой громкости и сон в наушниках могут привести к повреждению слуха, травмам и отиту, сообщает «Крымская газета» .

Наушники ежедневно используют 63% россиян, а 31% проводит в них много часов. Главная опасность связана с громким звуком: повреждение внутреннего уха развивается постепенно, ухудшая восприятие высоких звуков и речи в шуме.

Всемирная организация здравоохранения считает, что более миллиарда людей от 12 до 35 лет рискуют потерять слух из-за небезопасной громкости. В 2024 году китаянка, два года засыпавшая под музыку в наушниках, получила необратимое повреждение слухового нерва и начала пользоваться слуховым аппаратом.

Профессор Марианна Завалий предупредила, что внутриканальные наушники сохраняют в ухе тепло и влажность, создавая условия для воспаления. Она рекомендовала не превышать 60% громкости, делать перерывы, не спать в наушниках, очищать устройства и обращаться к врачу при боли, выделениях или ухудшении слуха.

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