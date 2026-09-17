Собянин рассказал, как Москва помогает развитию предпринимательства в регионах

Московский Портал поставщиков закрепил за собой статус ключевой общероссийской платформы для оперативных закупок малого объема, открывая отечественным производителям свободный доступ к государственному заказу, сообщил мэр Москвы в своем блоге.

Сегодня на площадке работают более 410 тыс. предпринимателей со всей страны, свыше 90% из которых представляют малый и средний бизнес. Заказчиками товаров и услуг выступают свыше 60 тыс. государственных и муниципальных учреждений из 48 субъектов РФ, а электронный каталог платформы вырос до 3,6 млн уникальных позиций, позволяя ежедневно заключать более 1,5 тыс. контрактов.

«Но, как известно, важны нюансы. Без специальных инструментов поддержки малому и среднему бизнесу, тем более бизнесу из регионов – достаточно сложно принимать участие в торгах. В России таким инструментом стал московский Портал поставщиков – по сути, универсальный маркетплейс для закупок малого объема. Предлагать свою продукцию могут поставщики из любого региона. А участие в торгах является простым и необременительным даже для самого малого бизнеса», - написал градоначальник.

Площадка фиксирует стремительный приток именно регионального бизнеса. С начала года к ресурсу присоединились 16,7 тысячи новых поставщиков, причем 76% из них (более 12,7 тысячи) пришли из российских регионов. Лидером по числу регистраций стал Пермский край (2,2 тысячи компаний), заметный рост также показали Московская область (1,4 тысячи) и Санкт-Петербург (639 предпринимателей). Финансовые результаты работы региональных предприятий стабильно растут: с января по июль 2026 года поставщики из Краснодарского края заключили контрактов на 226 миллионов рублей, Саратовской области — на 135 млн, Ленинградской области — почти на 130 миллионов, а представители Ульяновской и Смоленской областей заработали 70 и 68 млн рублей соответственно. Одновременно растет и число закупщиков — в текущем году систему начали использовать заказчики из Курской и Липецкой областей, Еврейской АО, Донецкой Народной Республики и Камчатского края.

Популярность площадки обеспечивает технологическая экосистема Правительства Москвы, делающая участие в процедурах бесплатным и прозрачным. На портале функционируют электронный документооборот, бот автоматических ставок, открытый API для быстрой аналитики каталога и возможность подписания договоров прямо со смартфона через приложение «Госключ».

Значительную часть рутины берут на себя технологии ИИ. Они распознают категории товаров по загруженным изображениям при создании карточек, а сервис машинного анализа формирует краткую выжимку конкурсной документации, экономя время участников.

Кроме того, в регионах РФ функционируют специализированные представительства Портала поставщиков, специалисты которых обучают предпринимателей тонкостям торгов и собирают обратную связь для дальнейшего совершенствования сервиса.