150 млн оказались фейком: «шутник» поиздевался над семьей с больным ребенком

Родные ребенка, который страдает от дистрофии Дюшенна, поделились с подписчиками ужасной ситуацией. Им прислали 150 млн рублей на лечение мальчика, но оказалось, что это чья-то глупая шутка.

Мать ребенка записала видеообращение в аккаунте save__romashka. Видео началось с того, что радостная семья с воздушными шарами празднует закрытие сбора на лечение. Им нужно было собрать почти 250 млн рублей.

«Мама впервые спала без страха, а сегодня радость обернулась кошмаром. Оказалось, „перевод“ был схемой криптомошенников. Время уходит, а денег нет», — написали убитые горем родственники.

Подписчики в комментариях поддержали семью. Многие пришли в ужас от циничности такой шутки.

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