«Там скелет просто, опознали по ДНК»: нашли пропавшего в Арамиле 16-летнего студента

На берегу реки обнаружили тело 16-летнего студента, который пропал в Арамиле Свердловской области в начале августа, сообщает «E1.RU | Новости Екатеринбурга» .

Как отметили родственники, подростка было не узнать.

«Мы ждем официальное заключение экспертизы. Пока точно не ясно, что произошло. Там скелет просто, одежда вся выцвела. Опознали по ДНК», — уточнил брат погибшего.

Юноша учился на сварщика в Екатеринбургском техникуме отраслевых технологий. В ночь на 5 августа подросток ушел из дома, пока семья спала. По словам близких, вечером перед исчезновением он вел себя как обычно, шутил и ел пиццу с братом.

Родные предположили, что он мог стать жертвой мошенников. Но данные сведения не подтвердились.

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