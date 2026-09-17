Мособлгаз подключил более 190 домов в Рузском округе с начала года

Мособлгаз с начала 2026 года подключил к централизованному газоснабжению более 190 домовладений в Рузском округе. В деревне Мишинка построят около 9 км сетей для 102 объектов к ноябрю, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

С начала 2026 года в Рузском муниципальном округе к централизованному газоснабжению подключили более 190 домовладений. Следующим населенным пунктом программы станет деревня Мишинка.

Специалисты Мособлгаза провели встречу с жителями деревни и ответили на вопросы о подключении. Работы идут по графику: в Мишинке проложат около 9 км газовых сетей. К ноябрю 2026 года газоснабжением обеспечат 102 объекта, где проживают 274 человека.

Жители спросили о возможности сохранить дизельный котел. Его можно оставить как резервный источник отопления, если он не мешает работе газового оборудования, а котельная соответствует требованиям безопасности.

Газопроводы в Подмосковье преимущественно прокладывают под землей, однако допустим и надземный способ — решение зависит от особенностей участка и требований к монтажу. В частные газгольдеры Мособлгаз не врезается: дома подключают к действующим газораспределительным сетям или новым газопроводам.

Мособлгаз регулярно проводит встречи с жителями по вопросам газификации. Анонсы встреч в западном Подмосковье публикуют в канале МАХ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.