В Мытищах сотрудники поликлиники отработали эвакуацию при пожаре

Сотрудники поликлиники № 7 в деревне Сухарево городского округа Мытищи отработали действия при атаке БПЛА, возгорании и задымлении. В учениях участвовали работники Мытищинской областной клинической больницы и пожарная охрана округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Учения по пожарной безопасности прошли накануне в поликлинике № 7 в деревне Сухарево. Сотрудники Мытищинской областной клинической больницы совместно с пожарной охраной городского округа отработали действия при атаке БПЛА, последующем возгорании и сильном задымлении.

Участники выполнили все этапы реагирования — от оповещения до полной эвакуации. По сигналу тревоги люди покидали помещения и размещались вдоль стен, чтобы обеспечить безопасный проход спасательных подразделений. Также специалисты эвакуировали условных пострадавших из задымленного помещения на втором этаже через оконный проем по пожарной лестнице.

На завершающем этапе сотрудники поликлиники освоили первичные действия по тушению очага возгорания до прибытия пожарного расчета.

«Мы не впервые организуем такое обучение — систематическая отработка навыков необходима для обеспечения безопасности. Персонал поликлиник и стационаров обязан быть готов к любым нештатным ситуациям: важно не только суметь защитить себя, но и оказать необходимую помощь пациентам», — отметил заместитель главного врача больницы по гражданской обороне и мобилизационной работе Евгений Мищенко.

Он добавил, что с каждой тренировкой действия сотрудников становятся более слаженными и профессиональными.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

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