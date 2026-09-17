Подмосковье ускорило лицензирование управляющих компаний с 1 сентября

В Подмосковье с 1 сентября 2026 года срок рассмотрения заявлений на лицензии для управления многоквартирными домами сократили с 30 до 10 рабочих дней. Новые требования также касаются персонала, хранения документов и цифрового подтверждения квалификации, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Поправки в Жилищный кодекс России, внесенные федеральным законом от 15 октября 2025 года № 375-ФЗ, вступили в силу в Подмосковье 1 сентября 2026 года. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассматривает заявления о предоставлении лицензии на управление многоквартирными домами за 10 рабочих дней вместо 30.

Срок могут продлить не более чем на пять рабочих дней, если задерживаются ответы на межведомственные электронные запросы. Лицензию теперь предоставляют в порядке, предусмотренном статьей 194 Жилищного кодекса России, а не на основании решения лицензионной комиссии субъекта РФ.

В обязательные лицензионные требования включили наличие в штате как минимум одного работника, который обеспечивает готовность инженерных систем и оборудования, уборку мест общего пользования и территории, текущий ремонт, сезонную подготовку и содержание общего имущества. Также лицензиат или привлеченная по гражданско-правовому договору организация должны располагать нежилым помещением для приема или хранения подлинников решений и протоколов общих собраний собственников.

Подтверждение квалификации руководителей перевели в цифровой формат. Сведения о квалификационных аттестатах размещают в Едином федеральном реестре квалификационных аттестатов на ГИС ЖКХ. Запись в реестре подтверждает предоставление аттестата.

Изменения направлены на повышение эффективности управления жилищным фондом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.