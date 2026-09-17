В Подмосковье завершился сезон питьевых фонтанчиков в парках

Сезон работы питьевых фонтанчиков завершился в сентябре в 40 парках 25 муниципалитетов Подмосковья. За теплый период посетители могли бесплатно набирать питьевую воду, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Сезон питьевых фонтанчиков завершился в сентябре в парках Московской области. Проект охватил 40 парков в 29 населенных пунктах 25 муниципальных образований региона.

Фонтанчики «БАРЬЕР» работали с мая и были оборудованы системой фильтрации воды. Посетители могли утолить жажду во время прогулок или наполнить многоразовые бутылки. Это позволило сделать отдых комфортнее и сократить использование одноразовой пластиковой тары.

В восьми парках прошли интерактивные «Уроки чистой воды» от профессора Водичкина. Дети в игровой форме знакомились со свойствами воды, узнавали о бережном отношении к водным ресурсам и участвовали в экспериментах.

С наступлением холодов фонтанчики демонтируют. Вновь воспользоваться ими жители и гости региона смогут в следующем летнем сезоне. Проект реализуется совместно с АНО «МосОблПарк» при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.