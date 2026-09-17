В Лыткарине стартовала вакцинация жителей от сезонного гриппа

Лыткаринская больница начала плановую вакцинацию взрослых и детей от сезонного гриппа в рамках подготовки к эпидемическому сезону, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Лыткаринской больнице началась плановая вакцинация жителей от сезонного гриппа. Иммунизацию проводят в рамках подготовки к предстоящему эпидемическому сезону.

Для взрослых используют вакцину «Флю-М», для детей — «Ультрикс Квадри». Перед прививкой терапевт или педиатр проводит медицинский осмотр и определяет возможность вакцинации.

«Вакцинация позволяет сформировать защиту организма до начала активного распространения вируса гриппа. Особенно важно своевременно привиться людям, относящимся к группам риска. Рекомендую жителям не откладывать вакцинацию и заранее позаботиться о своем здоровье», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Лыткаринской больницы Надежда Шумакова.

Прививку взрослые могут сделать в поликлинике № 1 на улице Комсомольской, д. 3, по будням с 08:00 до 15:00 и в поликлинике № 2 на улице Коммунистической, д. 63, по будням с 08:00 до 16:00. Детей вакцинируют в детской поликлинике по адресу: 2-й квартал, д. 3, по вторникам и четвергам с 08:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00.

Записаться к терапевту или педиатру можно по телефону 122, через портал «Здоровье» Московской области или чат-бот «Денис» в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.