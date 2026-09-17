Стоматолог предупредила об опасности проглатывания зубной пасты

Случайно проглоченная при чистке зубов паста обычно не опасна, но ее избыток может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта. Особый контроль нужен за детьми, сообщает Газета.ru .

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова рассказала, что небольшое количество пасты или пены, случайно проглоченное при чистке, обычно не требует лечения. Намеренно глотать пасту не следует: риск зависит от дозы, состава, возраста и массы тела.

«Если проглотить большое количество пасты, могут появиться тошнота, боль в животе, рвота или жидкий стул. Раздражение желудочно-кишечного тракта способны вызывать как соединения фтора, так и пенообразующие компоненты. Стоит быть осторожнее и с пастой без фтора: некоторые подсластители в ее составе при употреблении в большом количестве могут оказывать послабляющее действие», — отметила Апанасова.

Врач добавила, что фтор защищает зубы от кариеса при правильном использовании, однако избыток, особенно из лечебной пасты, может быть опасен. Детям до трех лет достаточно мазка размером с рисовое зерно, с трех до шести — небольшой горошины. Если ребенок съел пасту из тюбика и ее количество неизвестно, нужно оперативно обратиться за медицинской консультацией.

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