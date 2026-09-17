Военный советник Трампа призвал готовиться к боям в районе Луны

Об этом американский генерал заявил на конференции по вопросам авиации, космоса и кибербезопасности. По его словам, армия Соединенных Штатов должна защищать интересы страны «от морского дна до окололунного пространства».

Кроме того, министр ВВС Трой Минк объявил, что США разместили на орбите оружие «для контроля космического пространства».

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях снимок Луны, назвав ее собственностью страны. Однако в организации Lunar Embassy, специализирующейся на продаже прав на владение участками на внеземных объектах, заявили, что США не могут претендовать на Луну.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.