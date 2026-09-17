Военный советник Трампа призвал готовиться к боям в районе Луны
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Главный военный советник президента США Дональда Трампа, глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн призвал готовиться к боям в районе Луны, сообщает издание The Washington Times.
Об этом американский генерал заявил на конференции по вопросам авиации, космоса и кибербезопасности. По его словам, армия Соединенных Штатов должна защищать интересы страны «от морского дна до окололунного пространства».
Кроме того, министр ВВС Трой Минк объявил, что США разместили на орбите оружие «для контроля космического пространства».
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях снимок Луны, назвав ее собственностью страны. Однако в организации Lunar Embassy, специализирующейся на продаже прав на владение участками на внеземных объектах, заявили, что США не могут претендовать на Луну.
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