В стиле Victoria’s Secret: в Сети нашли фото новой квартиры Долиной

Новая квартира певицы Ларисы Долиной находится в доме, расположенном в Гагаринском районе Москвы, на ЦИАНе нашли фотографии этого жилья, сообщает «СтарХит» .

Эту квартиру артистке ранее подарили друзья. В ней три спальни, гостиная площадью 56,5 кв. м, кухня, три туалета, трехметровая сауна и джакузи с видом на Воробьевы горы.

Ранее Долина отметила, что изначально на площади в 242 «квадрата» действительно были две квартиры на одном этаже, их позже объединили. Стоимость этого жилья бизнес-класса составляет 220 млн рублей.

На фото показаны мраморные полы и зеркальный шкаф, розовые обои, отделанная деревом и мрамором сауна.

Ларису Долину в 2024 году обманули мошенники, из-за которых она продала недвижимость, а затем отдала деньги от сделки и все сбережения аферистам. Через суд артистка вернула себе квартиру, оставив покупательницу Полину Лурье ни с чем. Лурье судилась с певицей почти год. В итоге покупательнице удалось отстоять право на недвижимость в Верховном суде.

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