Названа стоимость отдыха на Мальдивах в 2026 году

Тур на Мальдивы для двоих в 2026 году можно найти от 140–200 тыс. рублей, но премиальный отдых стоит миллионы, пишет Газета.ru .

Генеральный директор агрегатора пакетных туров «Турвизор» Илья Юртаев сообщил, что наиболее доступный отдых предлагают гостевые дома на локальных островах. В июне пакетный тур из Москвы на двоих стоил от 140 тыс. рублей за четыре ночи в отеле 2 звезды.

«Главный миф о Мальдивах — что туда нужно ехать с бюджетом в несколько миллионов. Реалистичный вход для пары начинается от 200–300 тыс. рублей, если выбирать локальный остров, несезонные даты и простое размещение. При планировании стоит учитывать не только стоимость тура, но и сезонность, категорию размещения и состав включенных услуг», — подчеркнул Юртаев.

Средний чек летнего сезона достигал 417 тыс. рублей на двоих. Недельный отдых мог стоить 1 млн рублей, а рекордный тур первого полугодия обошелся паре в 3,4 млн рублей за 10 ночей с вылетом из Москвы.

С 1 января по 18 августа 2026 года Мальдивы посетили 198 748 российских туристов. Россия заняла второе место после Китая с долей около 14,7%.

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