Названа стоимость отдыха на Мальдивах в 2026 году
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Тур на Мальдивы для двоих в 2026 году можно найти от 140–200 тыс. рублей, но премиальный отдых стоит миллионы, пишет Газета.ru.
Генеральный директор агрегатора пакетных туров «Турвизор» Илья Юртаев сообщил, что наиболее доступный отдых предлагают гостевые дома на локальных островах. В июне пакетный тур из Москвы на двоих стоил от 140 тыс. рублей за четыре ночи в отеле 2 звезды.
«Главный миф о Мальдивах — что туда нужно ехать с бюджетом в несколько миллионов. Реалистичный вход для пары начинается от 200–300 тыс. рублей, если выбирать локальный остров, несезонные даты и простое размещение. При планировании стоит учитывать не только стоимость тура, но и сезонность, категорию размещения и состав включенных услуг», — подчеркнул Юртаев.
Средний чек летнего сезона достигал 417 тыс. рублей на двоих. Недельный отдых мог стоить 1 млн рублей, а рекордный тур первого полугодия обошелся паре в 3,4 млн рублей за 10 ночей с вылетом из Москвы.
С 1 января по 18 августа 2026 года Мальдивы посетили 198 748 российских туристов. Россия заняла второе место после Китая с долей около 14,7%.
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