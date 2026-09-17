Гигиена горла: стоматолог 30 лет насиловал пациенток в Бельгии

Стоматолог в Бельгии 30 лет насиловал пациенток. Он называл свою процедуру «гигиеной рта» и «бабушкиным методом», сообщает РЕН ТВ .

Преступления мужчина совершал с 1995 по 2025 год. Во время процедуры стоматолог глубоко засовывал пальцы в горло женщин и мастурбировал. Адвокат потерпевших отметил, что среди жертв насильника не было ни одного мужчины.

«Как будто только женщины могли бы извлечь пользу из дезинфекций горла обвиняемого», — заявил правозащитник.

В том числе в «лечении» стоматолог использовал наркоз. После пробуждения многие женщины жаловались на боли в области половых органов.

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