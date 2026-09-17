Эксперт рассказал, как знакомить питомца с новым животным

Эксперт по уходу за животными TROUVER Джин Иши посоветовал заранее готовить питомцев к знакомству с новым животным, чтобы снизить стресс и риск конфликтов, сообщает Газета.ru .

Специалист предупредил, что внезапное появление нового животного на территории первого питомца может вызвать стресс. Его признаками могут стать метки, агрессия, апатия и отказ от еды. У животных также возможны проблемы с лотком или пеленкой, порча мебели и пищевая агрессия.

Иши рекомендовал за 1–2 недели до переезда обменять между питомцами подстилки или игрушки. Новичку следует подготовить отдельную комнату с лотком, мисками и лежанкой. Первые 3–5 дней животные должны находиться в разных помещениях.

Во время первых встреч Иши посоветовал следить за их поведением. Прижатые уши, вставшая дыбом шерсть и дрожащий хвост означают, что знакомство стоит отложить. Владельцу также важно сохранить привычные прогулки, игры и внимание к первому питомцу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.