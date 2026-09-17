Экс-танцор Булановой призвал не высмеивать певицу за движения

В соцсетях завирусилось видео с недавнего выступления Татьяны Булановой. Пользователи вновь обсудили ее танцы: одни просили вернуть прежнюю «энергосберегающую» подтанцовку, другие советовали «прекратить позориться».

Бывший участник команды певицы Дмитрий Берегуля сообщил, что поставил эту хореографию, но уже более полугода не работает с Булановой. Он подчеркнул, что номер создавали под манеру движения, характер, сценический образ артистки и ее аудиторию.

«Мне кажется важным разделять две вещи: можно обсуждать, нравится кому-то эта пластика или нет, но высмеивать человека за то, что он двигается не так, как принято в условном современном танцевальном стандарте, уже совсем другой вопрос. Я спокойно отношусь к критике своей работы. Более того, любая вирусная реакция показывает, что номер каким-то образом зацепил зрителей. Но в данном случае забавно наблюдать, как спустя время обсуждают хореографию, которую я поставил еще тогда, когда мы с Татьяной работали вместе», — признался Берегуля.

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