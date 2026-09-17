Гнида и черт конченый: УК в Мытищах подписала жильцов в приложении для дома

Жители ЖК «КИТ» в Мытищах пожаловались, что в приложении для открытия дверей в доме они обнаружили свои профили с оскорбительными подписями, сообщает «Осторожно, новости» .

Несколько дней назад сервис перестал работать у некоторых пользователей. Чтобы не ждать ответа от УК (по словам жильцов, управляющая компания не отвечает неделями) и решить проблему самим, горожане зашли на сайт по домену, через который входили и в приложение для домофона.

«Нашли свои профили и офигели от того, что написано у нас в описании», — поделились жители.

Они отметили, что у некоторых жильцов в описании были оскорбления («гнида», «черт конченый», «шалава, ей ничего»), а у других горожан графа пустая. Они предположили, что обидные записи сделали сотрудники УК для тех, кто часто их критикует.

Горожане отправили запрос разработчикам приложения, которые ответили, что серверы с программой находятся в распоряжении УК, ее сотрудники могут редактировать поля профилей. После обсуждения в домовом чате оскорбительные описания начали исчезать.

В администрации Мытищ рассказали, что в 2024 году проводилась служебная проверка по одному из подобных скриншотов.

«Установлено, что изображенный интерфейс не соответствует приложению, принадлежность скриншота ПО управляющей компании не подтверждена», — уточнили в администрации.

Там еще добавили, что УК не создает указанные пометки.

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