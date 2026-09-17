«Новая» простуда без температуры: что происходит с зараженными россиянами

Ранее в соцсетях россияне пожаловались на «странную» и «новую» простуду: заболевшие жалуются на сильную боль в горле, насморк, слабость и сухой кашель. Болезнь длится от 4 до 6 дней, причем некоторым при лечении не помогают даже антибиотики.

«На самом деле, сейчас около 70–80% моих пациентов попадают именно под это описание: субфебрильная температура (около 37°C), дискомфорт в горле, насморк, ломота в суставах и головная боль. Это классическая картина сезонного подъема ОРВИ», — рассказал Мацола.

По словам терапевта, подобные вспышки наблюдаются ежегодно осенью, зимой и весной. Среди возможных возбудителей — коронавирус, вирус парагриппа, аденовирус и риновирус.

«Ежегодно осенью, зимой и весной мы наблюдаем подобные вспышки, и ничего криминального или сверхъестественного в этом нет. В течение недели, как правило, люди полностью выздоравливают», — отметил врач.

При появлении симптомов Мацола рекомендовал остаться дома, сократить социальные контакты и вызвать врача для осмотра. Специалист должен определить характер инфекции и подобрать лечение.

«Поэтому самое главное сейчас — не паниковать, обратиться к врачу и не выходить в люди», — заключил терапевт.

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