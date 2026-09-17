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Лишилась 3 пальцев: суд взыскал 560 тыс руб за травму работницы в Краснокаменске

Суд обязал краснокаменское предприятие выплатить сотруднице 560 тысяч рублей после производственной травмы: женщина лишилась фаланг трех пальцев, сообщает «Царьград» .

Прокуратура добилась взыскания компенсации с краснокаменского предприятия в пользу работницы, получившей травму на производстве. Информация появилась в МАКС-канале «Прокуратура Забайкальского края».

Во время обработки резинотехнических изделий и работ по вулканизации женщине оторвало средние фаланги второго, третьего и четвертого пальцев левой руки.

Суд установил, что работодатель не принял необходимых мер для безопасности труда. Компания выплатит пострадавшей 210 тысяч рублей на протезирование и 350 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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