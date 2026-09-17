Прохожий одним словом обезоружил мужчину с ножом в центре Петербурга
Прохожий одним словом обезоружил мужчину с огромным ножом в центре Санкт-Петербурга, сообщает 112.
Росгвардейцы уже направлялись к вооруженному мужчине, когда к нему подошел прохожий. Он тихо сказал что-то парню с холодным оружием, после чего тот спокойно передал нож рукояткой вперед.
Когда силовики начали задержание, подключился второй очевидец. Парень нанес безоружному дебоширу удар ногой, а затем помог росгвардейцу повалить его на землю.
В результате инцидента пострадавших нет.
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