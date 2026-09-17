В Подмосковье расчистили более 250 км берегов водоемов

Фото - © Очистка от мусора берега реки Битца в Ленинском округе в рамках экологической акции «Вода России»/Медиасток.рф

Волонтеры Подмосковья провели 194 субботника и воскресника в рамках акции «Вода России» и расчистили 251 км берегов водоемов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Московской области продолжается акция «Вода России» по расчистке береговых полос водных объектов. Волонтеры провели 194 субботника и воскресника, расчистив 251 км берегов.

В мероприятиях участвовали почти 4,7 тыс. человек. Они собрали и направили на утилизацию более 1,5 тыс. кубометров мусора.

«Нас радует такая активность. В мероприятиях приняли участие почти 4,7 тыс. человек, протяженность расчищенных берегов составила 251 км», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В Сергиевом Посаде в рамках проекта «Вода России» началась расчистка реки Копнинки. До 2030 года в округе планируют привести в порядок семь водоемов, что улучшит условия жизни более чем 100 тыс. человек. Также по губернаторской программе «100 прудов и озер» в 2026 году расчистят 39 водных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.