Мексиканский пилот снял ромбовидный объект над облаками

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Издание What’s The Jam опубликовало видео, на котором мексиканский пилот снял неопознанный летающий объект ромбовидной формы. Небольшой аппарат летел высоко над облаками.

Ролик появился в соцсетях у уфолога под ником Extraterrestre. По словам автора публикации, запись на условиях анонимности прислал сотрудник одной из мексиканских авиакомпаний.

Официальные авиационные ведомства Мексики ситуацию пока не комментировали. Подписчики уфолога отнеслись к видео сдержанно: многие предположили, что в кадр попал метеозонд или беспилотник необычной конструкции.

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