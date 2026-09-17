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Мексиканский пилот снял ромбовидный объект над облаками

Общество
стоп-кадр видео, опубликованного уфологом extraterrestre

Фото - © стоп-кадр видео, опубликованного уфологом extraterrestre

Сотрудник мексиканской авиакомпании анонимно передал уфологу видео небольшого ромбовидного объекта над облаками, сообщает «Царьград».

Издание What’s The Jam опубликовало видео, на котором мексиканский пилот снял неопознанный летающий объект ромбовидной формы. Небольшой аппарат летел высоко над облаками.

Ролик появился в соцсетях у уфолога под ником Extraterrestre. По словам автора публикации, запись на условиях анонимности прислал сотрудник одной из мексиканских авиакомпаний.

Официальные авиационные ведомства Мексики ситуацию пока не комментировали. Подписчики уфолога отнеслись к видео сдержанно: многие предположили, что в кадр попал метеозонд или беспилотник необычной конструкции.

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