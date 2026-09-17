Жилье пенсионерки на Тверской уходит с молотка из-за незаконных выплат

Квартиру 55-летней пенсионерки в доме на Тверской улице выставили на торги из-за незаконно полученных выплат по инвалидности. Соцфонд потребовал вернуть 666 тысяч рублей, после чего приставы арестовали жилье и отправили его на аукцион, сообщает «Осторожно, Москва» .

По решению суда женщина получила выплаты по инвалидности незаконно. Социальный фонд потребовал вернуть 666 тысяч рублей. После этого судебные приставы арестовали квартиру, оставили ее собственнице на ответственное хранение, а теперь выставили жилье на аукцион.

Жилье расположено в доме №17 на Тверской улице. С 2001 года оно принадлежит 55-летней Ирине К. Площадь квартиры — 53,3 кв. метра, она находится на втором этаже. Стоимость жилья на Тверской оценивается в 38 млн рублей.

Торги проходят в рамках взыскания суммы, которая почти в 57 раз меньше стоимости квартиры. При этом в отношении собственницы возбуждены и другие исполнительные производства.

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