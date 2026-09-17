Жилье пенсионерки на Тверской уходит с молотка из-за незаконных выплат
Квартиру 55-летней пенсионерки в доме на Тверской улице выставили на торги из-за незаконно полученных выплат по инвалидности. Соцфонд потребовал вернуть 666 тысяч рублей, после чего приставы арестовали жилье и отправили его на аукцион, сообщает «Осторожно, Москва».
По решению суда женщина получила выплаты по инвалидности незаконно. Социальный фонд потребовал вернуть 666 тысяч рублей. После этого судебные приставы арестовали квартиру, оставили ее собственнице на ответственное хранение, а теперь выставили жилье на аукцион.
Жилье расположено в доме №17 на Тверской улице. С 2001 года оно принадлежит 55-летней Ирине К. Площадь квартиры — 53,3 кв. метра, она находится на втором этаже. Стоимость жилья на Тверской оценивается в 38 млн рублей.
Торги проходят в рамках взыскания суммы, которая почти в 57 раз меньше стоимости квартиры. При этом в отношении собственницы возбуждены и другие исполнительные производства.
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