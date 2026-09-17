В Пермском крае живут 264 человека старше 100 лет

В Пермском крае насчитали 264 жителей старше 100 лет, почти половина из них живет в Перми, передает properm.ru .

В Пермском крае проживают 264 человека старше 100 лет. В Перми зарегистрировали 125 таких жителей, сообщили изданию в Министерстве труда и социального развития региона.

Годом ранее число жителей Прикамья, перешагнувших вековой рубеж, впервые превысило 200. В августе 100-летие отметила жительница деревни Зюльганова Кудымкарского округа Анна Михайловна Трошева. В этом году юбилеи также отпраздновали Зинаида Михайловна Ошмарина из Перми, Наталья Петровна Зырянова из деревни Шуваята и Вера Матвеевна Пестова из Березников.

В Японии число столетних жителей впервые превысило 100 тысяч: 107 677 граждан отметили вековой юбилей. В 1963 году, когда в стране начали учитывать долгожителей, их было 153.

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