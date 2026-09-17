«Гигиена горла»: в Бельгии стоматолог признал насилие над 25 пациентками

Бельгийский стоматолог предстал перед судом по обвинению в многократном насилии над пациентками. Он выдавал свои действия за несуществующую «гигиену горла», сообщает «Царьград» .

Следствие считает, что стоматолог совершал преступления с 1995 по 2025 год. По делу признаны 25 потерпевших, все они девушки.

Врач называл несуществующую процедуру «гигиеной горла» и «методом по бабушкиному рецепту». По данным GVA, во время нее он глубоко засовывал пальцы в горло пациенток и мастурбировал.

Некоторым женщинам стоматолог также проводил операции под наркозом. Одна из пациенток после такой процедуры жаловалась на боль в области половых органов. Стоматолог признал большинство вменяемых ему фактов насилия, разбирательство продолжается.

Адвокат потерпевших отметил, что среди жертв не было мужчин, словно «только женщины могли извлечь пользу из дезинфекции горла обвиняемого».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.