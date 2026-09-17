Красноярец отправил бывшей 14 оскорблений через онлайн-банк

Житель Красноярска после блокировки в мессенджерах переводил бывшей девушке по копейке с оскорбительными сообщениями. Суд оштрафовал его на 11 тысяч рублей, сообщает prmira.ru .

После расставания красноярец писал бывшей девушке оскорбления. Когда она заблокировала его в мессенджерах, мужчина стал отправлять ей переводы через онлайн-банк.

Он перевел девушке по одной копейке 14 раз, добавляя к платежам нецензурные оскорбления. Общая сумма переводов составила 14 копеек.

Девушка обратилась в прокуратуру Железнодорожного района. Ведомство возбудило против мужчины три административных дела по части 1 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях России — об оскорблении. Мировые судьи назначили ему штрафы на 11 тысяч рублей. Мужчина признал вину, раскаялся и объяснил поступки эмоциями и алкоголем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.