Красноярец отправил бывшей 14 оскорблений через онлайн-банк
Житель Красноярска после блокировки в мессенджерах переводил бывшей девушке по копейке с оскорбительными сообщениями. Суд оштрафовал его на 11 тысяч рублей, сообщает prmira.ru.
После расставания красноярец писал бывшей девушке оскорбления. Когда она заблокировала его в мессенджерах, мужчина стал отправлять ей переводы через онлайн-банк.
Он перевел девушке по одной копейке 14 раз, добавляя к платежам нецензурные оскорбления. Общая сумма переводов составила 14 копеек.
Девушка обратилась в прокуратуру Железнодорожного района. Ведомство возбудило против мужчины три административных дела по части 1 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях России — об оскорблении. Мировые судьи назначили ему штрафы на 11 тысяч рублей. Мужчина признал вину, раскаялся и объяснил поступки эмоциями и алкоголем.
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