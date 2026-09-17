В больнице Чехова призвали пациентов сообщать врачу об аллергии и лекарствах

Терапевт Чеховской больницы Лилия Обуховская в рамках Недели безопасности пациента рассказала, почему при госпитализации важно сообщать врачу о хронических заболеваниях, аллергии и принимаемых препаратах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Безопасность медицинской помощи зависит не только от оборудования и квалификации специалистов, но и от полноты информации, которой обмениваются врач и пациент. Даже сведения о безрецептурных препаратах, аллергии на продукты или недавнем ухудшении самочувствия могут повлиять на выбор обследования и лечения.

Терапевт отделения терапии Чеховской больницы Лилия Обуховская призвала при поступлении в стационар сообщать обо всех хронических заболеваниях, перенесенных операциях, аллергических реакциях и лекарствах. Речь идет не только о рецептурных средствах, но и об обезболивающих, витаминах, растительных препаратах и БАДах.

«Такая информация помогает избежать нежелательных взаимодействий и подобрать безопасную терапию», — объяснила врач.

Специалист рекомендовала заранее подготовить список лекарств с дозировками, сообщать персоналу о новых симптомах, уточнять цель назначений и не менять дозировку или прекращать лечение самостоятельно. При страхе падения или ощущении неустойчивости следует обратиться за помощью.

Обуховская также попросила пациентов не удивляться, если медработники несколько раз уточняют фамилию, имя и дату рождения: это необходимо перед процедурами, обследованиями и введением препаратов. Записаться к специалистам Чеховской больницы можно через портал zdrav.mosreg.ru, по номеру 122, в инфомате поликлиники или через чат-бот Дениса в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.