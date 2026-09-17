В Подмосковье благоустроят 65 общественных пространств до конца года

Подмосковье в 2026 году планирует благоустроить 65 объектов, включая парки, лесопарки, скверы, набережные и пешеходные зоны. Работы профинансируют из регионального и местных бюджетов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

День благоустройства Подмосковья отмечают в третье воскресенье сентября. Праздник учредила Мособлдума, подчеркнув общественную значимость работ по созданию комфортной городской среды.

В 2026 году в регионе запланировано благоустроить 12 парков, 11 лесопарков, 14 скверов, 13 пешеходных зон и площадей, девять набережных и шесть функциональных зон. Средства на проекты предусмотрены в региональном и местных бюджетах.

«В 2026 году в регионе запланировано благоустройство 12 парков, 11 лесопарков, 14 скверов, 13 пешеходных зон и площадей, 9 набережных, 6 функциональных зон», — сообщил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

В 2026 году уже открыли 18 объектов, в том числе сквер на улице Октября и Каштановый сквер реутовских спортсменов в Реутове. В Балашихе завершили основные работы в Вишняковском лесопарке, где обустроили дорожки, освещение, видеонаблюдение, детские площадки и веревочный парк.

Среди других проектов года — летний парк в Малаховке, сквер «Блюдечко» в Коломне и центральный парк в Щелкове. Работы продолжаются в парке Авиастроителей в Дубне, центральном парке Чехова и городском парке Жуковского.

В 2027 году планируется благоустроить 56 объектов, включая 11 парков, 11 лесопарков, 19 пешеходных зон и площадей, а также две набережные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.