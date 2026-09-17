Мужчина угрожал пистолетом паре и попытался изнасиловать девушку в Воскресенске

В Воскресенске мужчина с пистолетом угрожал паре и попытался изнасиловать девушку, но не успел, так как его задержали полицейские, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

По информации следователей, 11 сентября 36-летний обвиняемый во дворе дома на улице 60 лет Октября в Воскресенске подошел к девушке и молодому человеку и стал угрожать им пневматическим пистолетом, обещал убить.

Затем злоумышленник схватил девушку и совершил насильственные действия сексуального характера, еще он попытался изнасиловать жертву, но довести преступление до конца не смог, так как его задержали полицейские, которых вызвал молодой человек.

Следователь осмотрел место происшествия, провел допросы. По делу планируется назначение судебных экспертиз. Сбор и закрепление доказательств продолжаются.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера (пункт «б» части 2 статьи 132 УК РФ), покушении на изнасилование (часть 3 статьи 30 часть 1 статьи 131 УК РФ) и угрозе убийством (статья 119 УК РФ). Суд принял решение об аресте мужчины.

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