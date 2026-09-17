Губернатор Петербурга: Большой Смоленский мост откроют для движения в 2027 году

Губернатор Александр Беглов сообщил, что Большой Смоленский мост в Санкт-Петербурге начнет рабочее движение раньше графика — в 2027 году. Переправа разгрузит соседние мосты и улучшит связь районов, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Большой Смоленский мост соединит берега Невы между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Переправа, предусмотренная генпланом Ленинграда 1956 года, должна разгрузить соседние переходы и улучшить транспортную доступность для более чем 800 тысяч человек.

При строительстве специалисты учитывали ледоход и судоходство на Неве: применяли ледокол, временно защищали опоры и монтировали разводной пролет с помощью катамарана и четырех домкратов. По словам Беглова, механизмы уже штатно участвуют в проводке судов, а рабочее движение откроют в 2027 году.

Летом также начали строить мост в створе Фаянсовой и Зольной улиц в составе Широтной магистрали скоростного движения. Его длина без подходов составит 462,9 метра, длина разводного крыла — 60,1 метра. Завершить работы рассчитывают в 2030 году. Власти также готовят проекты мостов в Отрадном в составе Кольцевой автодороги-2, Ново-Адмиралтейского и Арсенального мостов.

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