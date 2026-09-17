Врач-дерматолог назвала правила ухода за кожей осенью

Осенью коже требуется деликатный уход: очищение дважды в день без пересушивания, полноценные увлажнение и тонизация. На ночь врач рекомендовала использовать питательные кремы или сыворотки с ретинолом либо азелаиновой кислотой.

«Не все знают, что, например очищающее средство для кожи не должно умывать „до скрипа“. На самом деле, нужно очищать кожу нежно и деликатно, не пересушивать. Не должно быть чувства стянутости и сухости кожи. Очищать кожу всегда нужно 2 раза в день. Увлажнение и тонизация должны быть полноценными. На ночь мы используем питательные и/или профессиональные стимулирующие средства — насыщенные кремы, сыворотки содержащие, например ретинол, азелаиновую кислоту. Крайне важно правильно защищать себя от воздействия УФ-лучей и активного солнца», — подчеркнула врач-дерматолог-онколог, трихолог и косметолог Виктория Стахурлова в эфире радио Sputnik.

Она посоветовала отказаться от спиртосодержащих средств, применять успокаивающий тоник и крем с восстанавливающими и антиоксидантными свойствами. Утром следует наносить подобранное средство SPF 50 и обновлять его при долгом пребывании на улице. Осень также подходит для подготовки к лазерным шлифовкам, фотоомоложению и удалению новообразований кожи.

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