Почти 3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Почти 3 млн жителей Подмосковья с начала 2026 года прошли бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры в поликлиниках по месту прикрепления, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут бесплатно пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в поликлинике по месту прикрепления. Обследования помогают оценить состояние здоровья и выявить заболевания на ранних стадиях.

«Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранних этапах, когда лечение дает наилучшие результаты. С начала года почти 3 млн жителей региона прошли диспансеризацию. Регулярная проверка здоровья дает возможность вовремя заметить отклонения, получить консультацию врача и при необходимости начать лечение», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Результаты обследования доступны во время телемедицинской консультации с врачом. Если пациент в течение года прошел комплекс исследований первого этапа диспансеризации, заключение автоматически поступит в личный кабинет на региональном портале «Здоровье».

Записаться на диспансеризацию можно через чат-бот Денис в мессенджере МАКС, региональный портал госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.