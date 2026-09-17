Семья из Дубны купила двухкомнатную квартиру по жилищной программе

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» помогла Елене Скворцовой из Дубны приобрести собственную двухкомнатную квартиру. Сейчас семья делает ремонт и готовится к новоселью.

Елена воспитывает семилетнюю дочь Юлию, которая занимается художественной гимнастикой и в этом году пошла в первый класс. Елена работает в банке, а свободное время семья проводит за посадками в огороде.

О программе женщина узнала из социальных сетей, затем уточнила условия в администрации округа и собрала документы. Квартиру нашли в Дубне за несколько месяцев, а сделку оформили в апреле. Рядом с новым домом находятся школа и место работы Елены.

Для участия в подпрограмме необходимо быть моложе 35 лет, нуждаться в жилье — иметь менее 10 кв. м на человека — и быть зарегистрированным в Московской области. Также участникам необходимы доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.