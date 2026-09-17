Трамп считает, что конфликт РФ и Украины завершится «очень скоро»
Фото - © Сергей Булкин/РИА Новости
Как считает президент США Дональд Трамп, прекращение конфликта между Россией и Украиной следует ожидать «очень скоро», сообщает РБК.
«На самом деле, именно эта война поднимает цены на дизель, но все это очень скоро закончится, и в итоге вы получите страну (США), которой никто никогда раньше не видел», — отметил глава государства.
По его словам, в Штатах сегодня создается больше рабочих мест и возводится больше заводов, чем когда-либо в истории.
«Это будет прекрасно. Это произойдет очень скоро», — добавил Трамп.
Кроме того, американский лидер напомнил, что уже завершил восемь войн, а также назвал конфликт РФ и Украины «наиболее сложным».
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