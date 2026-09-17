Медведь загрыз двух мужчин, собиравших ягоды в Иркутской области

Еще одно нападение медведя произошло в тайге возле села Красноярово в Иркутской области, хищник загрыз двух мужчин, собиравших ягоды, сообщает Mash .

В тайге в более чем в 80 км от райцентра медведь напал на собиравших ягоды людей. Мужчины 65 и 55 лет погибли. Еще один человек успел сбежать от хищника.

Полицейские и охотники приехали на место трагедии. Они нашли тела и заметили агрессивного зверя. Лесники открыли огонь, но хищник успел скрыться. Сейчас медведя ищут.

В последнее время участились случае нападения косолапых на людей. Так, специалисты уничтожили 60 агрессивных медведей в Енисейском округе Красноярского края после нескольких нападений на местных жителей. В Бурятии за сутки убили 12 замеченных в населенных пунктах медведей.

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