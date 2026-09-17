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В Бурятии за сутки ликвидировали 12 замеченных в населенных пунктах медведей

Общество

В Бурятии за сутки отстрелили 12 медведей, замеченных в населенных пунктах, сообщает ТАСС.

По данным Бурприроднадзора, за сутки поступило 29 обращений по поводу выходов этих хищников в населенные пункты.

«По результатам проведенных мероприятий, 12 особей медведей отрегулировано», — говорится в сообщении.

Всего с начала года в Бурятии отстрелили 177 медведей.

В материале РИАМО разбираемся в причинах агрессивного поведения медведей в 2026 году и рассказываем, как планировать отдых в регионах, где разбушевался хищник.

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