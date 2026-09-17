В Можайске прошла военно-патриотическая игра «Юные разведчики»

В Можайском КДЦ и штабе ЮНАРМИИ состоялась военно-спортивная игра «Юные разведчики», посвященная 81-й годовщине Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В соревнованиях приняли участие 16 команд из общеобразовательных учреждений Можайского округа и Можайского техникума. Юные разведчики продемонстрировали физическую подготовку, командную слаженность и навыки, которые могут пригодиться в самых разных жизненных ситуациях.

Программа игры включала марш-бросок, полосу препятствий, преодоление зараженного участка в противогазах, движение по болоту, «минное поле», проволочное заграждение, метание гранат, конкурс «Первая помощь» и транспортировку пострадавшего, подтягивание на перекладине, поиск секретного шифра, допрос «пленного» на английском языке, выкладывание международных сигналов бедствия, неполную разборку-сборку автомата Калашникова, имитационную стрельбу из лазерного тира и соревнования по БПЛА.

По итогам напряженной борьбы места распределились следующим образом: 1 место — команда «Дети Мира», МОУ СОШ «Перспектива»; 2 место — сводный отряд МОУ «Гимназия № 4 г. Можайска»; 3 место — команда «Отряд Северный», МОУ «СОШ № 1 г. Можайска».

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников, их волю к победе, чувство товарищества и уважение к истории родного края. Военно-спортивная игра «Юные разведчики» стала не только соревнованием, но и важным уроком мужества, патриотизма и готовности встать на защиту Отечества.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.