сегодня в 07:00

Сырость крадет сон: почему после ночевки во влажной комнате встаешь «разбитым»

Высокая влажность в спальне способна ухудшать качество сна, провоцировать микропробуждения и проблемы с дыханием, сообщила РИАМО врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке, специалист Аюрведы Ольга Столярова.

Сырая спальня негативно влияет на сон, влияние это многофакторно и доказано, рассказала медик. В первую очередь речь идет о нарушении терморегуляции.

«Для засыпания и поддержания глубокой фазы сна (медленноволнового сна) температура тела должна незначительно снизиться. Высокая влажность (выше 50–60%) нарушает испарение пота с поверхности кожи, затрудняя теплоотдачу. Это приводит к микропробуждениям, поверхностному сну и ощущению разбитости утром», — пояснила Столярова.

Кроме того, сырость в спальне — это респираторные проблемы и аллергены, добавила эксперт.

«Сырость — идеальная среда для размножения пылевых клещей (дерматофагоидов) и плесневых грибов (Aspergillus, Penicillium, Cladosporium). Их споры и экскременты являются мощными аллергенами, вызывающими отек слизистой носа, храп, синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) и обострение бронхиальной астмы», — отметила врач.

По ее словам, еще высокая влажность в сочетании с пониженной температурой (холодная сырость) снижает порог болевой чувствительности и может провоцировать скованность суставов и мышечные спазмы, что физически мешает найти комфортную позу для сна.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.