Капремонт теплосетей завершается на улице Лермонтова в Дзержинском

В городском округе Люберцы продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. У домов 11, 12, 13А на улице Лермонтова в Дзержинском завершается капитальный ремонт сетей. Ход ремонтных работ проверил глава муниципалитета Владимир Волков, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Замена теплосетей проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева во исполнение задач президентского проекта «Инфраструктура для жизни».

«На улице Лермонтова меняем теплосеть протяженностью почти 1800 метров — она поставляет ресурс в 40 многоквартирных домов и 5 социальных объектов. Капитальный ремонт позволит нам повысить надежность теплоснабжения у более чем 6 тысяч дзержинцев. Специалисты уже завершают замену сети и приступают к восстановлению благоустройства», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Напомним, в 2026 году в Дзержинском капитально обновляют 6 ЦТП и 5,5 км теплосетей. Еще почти 3,5 километра сетей в городском округе Люберцы заменили специалисты «Люберецкой теплосети» в рамках программы модернизации предприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.