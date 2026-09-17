Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в четверг

В Подмосковье и Москве в четверг прогнозируется теплая погода с температурой до плюс 21 — плюс 23 градусов, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.