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Сухая и теплая погода ожидается в Московском регионе в четверг

Общество

В Подмосковье и Москве в четверг прогнозируется теплая погода с температурой до плюс 21 — плюс 23 градусов, обойдется без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Будет переменная облачность.

Скорость южного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура ожидается плюс 12 — плюс 14 градусов, днем — от плюс 18 до плюс 20. Местами пройдет кратковременный дождь.

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