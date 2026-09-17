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Заморозки зафиксировали этой ночью в Московской области

Минувшей ночью в Подмосковье наблюдались первые в осеннем сезоне заморозки. В Черустях термометры опустились ниже нулевой отметки — минус 0,1 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он напомнил, что в прошлом году первые заморозки в Черустях были раньше — 13 сентября.

Как отметил синоптик, в столице, по данным базовой метеостанции ВДНХ, минимальная температура составила плюс 7,3 градуса.

Леус добавил, что в Центральном федеральном округе заморозки зафиксировали в Костромской области. Также близко к 0 градусов опускалась температура в Ивановской и во Владимирской областях.

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