Не пятница: москвичи назвали идеальный день для похода в бар с коллегами

Опрос был проведен среди 1014 москвичей с помощью онлайн-сервиса анкетирования. Согласно результатам, четверг оказался самым популярным днем для посещения заведения вместе с коллегами: за этот вариант проголосовали 51% респондентов. Пятницу и среду предпочли 23% и 19%, а начало недели — понедельник или вторник — только 7%.

Наличие в бизнес-центре бара или ресторана может повлиять и на выбор места работы в течение дня. Чаще приезжать в офис при наличии такого заведения определенно готовы 37% респондентов, еще 35% делали бы это с высокой вероятностью. Не изменили бы своих привычек 19% участников опроса. Остальные респонденты затруднились ответить.

Главным поводом остаться с коллегами после работы стало желание пообщаться в неформальной обстановке — такой ответ дали 51% респондентов. Еще 19% использовали бы эти встречи, чтобы познакомиться с сотрудниками других подразделений, 17% — для обсуждения рабочих идей и новых концепций. Отмечать завершение проекта или другое важное событие в заведении при бизнес-центре хотели бы 13% опрошенных.

Наиболее востребованным форматом оказался не классический бар, а ресторан с барной зоной — его выбрали 50% участников опроса. Безалкогольный бар с коктейлями и вечерней программой предпочли бы 21%, классический бар — 18%, кафе или лаунж без барной концепции — 11%.

Большинство респондентов считают, что неформальные встречи полезны для команды. По мнению 58% опрошенных, они помогают сблизиться и лучше понять друг друга. Еще 23% полагают, что такие вечера упрощают общение между разными отделами. Не видят влияния на отношения в коллективе 11%, а у 8% совместные встречи могут вызывать дискомфорт и ощущение вынужденного участия.

«Результаты показывают, что сотрудникам нужен не столько классический бар, сколько место, где в свободное время можно спокойно поужинать и поговорить с коллегами за пределами офисного антуража. Такое пространство „продлевает жизнь“ бизнес-центра после окончания рабочего дня и помогает поддерживать неформальные связи в командах, особенно при гибридном графике», — сказала Александра Захарова, директор по коммерческой недвижимости Level Group.

Появление качественного заведения в офисах — это общемировой тренд, хоть и не однозначный. В 2026 году в Штатах транснациональный холдинг открыл в новой нью-йоркской штаб-квартире английский паб. Также американская консалтинговая компания начала тестировать собственный бар для сотрудников лондонского офиса, он работает раз в две недели по четвергам с 18:00 до 20:30. Еще команда британских ИТ-специалистов переехала в бывший загородный клуб с пабом и сквош-кортами. Компании рассчитывают, что такие пространства помогут сотрудникам чаще встречаться и общаться вне формальных совещаний.

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