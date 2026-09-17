Осужденный за педофилию открыл духовный лицей для девочек под Владимиром

Живущий во Владимирской области поэт написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о наборе в духовный лицей для девочек. Активно вести соцсети он начал в этом году после того, как отсидел в колонии строгого режима за изнасилование ребенка, сообщает РЕН ТВ .

По информации Верховного суда РФ, в 2015 году мужчину признали виновным в изнасиловании ребенка, не достигшего 14 лет (статья 132 часть 4 пункт «б» УК РФ). Но, судя по дополнительно указанной статье (статья 69 часть 3 УК РФ), наказание ему назначили по совокупности преступлений. Скорее всего, пострадавших детей было больше, чем пишут СМИ. В частности, некоторые указали, что в деле 10 эпизодов насилия в отношении трех девочек, самой старшей было 13 лет.

В одном из постов на старой странице он писал стихи, которые посвятил любви к 13-летней девочке. Обвинение на слушаниях предоставило суду фото- и видеоматериалы, которые доказывали причастность мужчины к этим преступлениям.

После освобождения поэт завел новую страницу, где созывает в духовный лицей девочек и жестко критикует женщин, носящих что-то, кроме юбок и платьев. Таких он называет «мужеподобными брюкоманками». Ученицам мужчина обещает стипендию до 5 тыс. рублей в месяц.

По его словам, в 2015 году он был осужден несправедливо, обвинение сфальсифицировали. 6 июля 2026 года представители прокуратуры 2 часа опрашивали поэта, узнавали, как его били в тюрьме заключенные.

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