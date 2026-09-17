Жара без кондиционера: юрист сказала, как вернуть часть денег за билет на поезд

Неработающий кондиционер в жаркую погоду или неисправный биотуалет могут стать основанием потребовать уменьшения стоимости поездки на поезде, сообщила РИАМО частнопрактикующий юрист Ольга Федорова.

«Если во время поездки в поезде не работает кондиционер, неисправен биотуалет или другое оборудование вагона, пассажир вправе требовать не просто извинений, а соразмерного уменьшения стоимости услуги перевозки», — рассказала Федорова.

Она добавила, что в частности, существенным ухудшением условий можно считать отсутствие работающего кондиционера во время жары или невозможность пользоваться туалетом из-за его неисправности.

При этом ситуация с неработающими розетками зависит от конкретного вагона. Прежде чем предъявлять претензии перевозчику, необходимо установить, предусмотрены ли розетки его конструкцией.

Можно ли вернуть деньги, если в вагоне-ресторане нет еды

Юрист отметила, что само по себе отсутствие еды в вагоне-ресторане не позволяет требовать возврата стоимости железнодорожного билета. Другая ситуация возникает, если пассажир заранее оплатил питание, но фактически его не получил. Тогда можно потребовать вернуть стоимость непредоставленной услуги.

Для получения компенсации важно собрать доказательства еще до окончания поездки.

«Главное — зафиксировать нарушения еще во время поездки: обратиться к проводнику или начальнику поезда, попросить составить акт, сделать фотографии и видео. После поездки эти доказательства помогут обосновать претензию перевозчику», — пояснила эксперт.

Право пассажира требовать соразмерного уменьшения стоимости некачественно оказанной услуги предусмотрено законодательством о защите прав потребителей. Поэтому после поездки с собранными доказательствами можно направить перевозчику письменную претензию.

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